Ayvalık'ta Su Sıkıntısı ve Çözüm Önerileri

Ayvalık'ta yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ciddi bir su sıkıntısı yaşandığını dile getiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada çözüm önerilerini masaya yatırdı. Ayvalık'ta ciddi bir su sıkıntısı yaşandığını vurgulayan Başkan Ergin, "Sebeplerinden birisi sadece baraj değil onu da belirteyim, baraj konusuna da değineceğim. Şu an ciddi anlamda BASKİ'nin Ayvalık'a yatırım yapması gerekiyor. Biliyorsunuz son yaptığımız BASKİ Genel Kurul toplantısında bir soru önergesi vermiştik fakat bunun cevabını halen bekliyoruz" dedi.

Konuşmasında yatırım yapılması gerekliliğinin altını çizen Başkan Ergin, geçen günlerde BASKİ yetkilileriyle görüştüğünü, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a da yaşanan su sıkıntısını defalarca ilettiğini hatırlattı. Ayvalık'ta 3 gündür su olmadığını söyleyerek tepkisini dile getiren Başkan Ergin, "Şu an herhangi bir patlak da yok ama sıkıntı şu; Ayvalık suyunu yer altı kaynaklarından temin eden bir ilçe, şu an yer altı suları kurumuş durumda, sebebi de Madra Barajı'nda su yok. Yeni bir baraj istiyoruz ama var olan barajda su yok, Madra Barajı'ndan üreticiye su verilemiyor. Ayvalık'taki üretici şu an yer altı sularına yükleniyor, bu durumda da içme suyu kuyuları kurumuş vaziyette" diye konuştu.

Turizm sezonu nedeniyle artan nüfusun da getirdiği aşırı kullanım nedeniyle Ayvalık'ta su olmadığını belirten Başkan Mesut Ergin, şöyle devam etti:

"Ayvalık'ta su yok. Nüfus ciddi anlamda artmış durumda! İkinci bir baraj çözüm müdür? Ben teknik anlamda bir şey diyemem buna, ama farklı alternatif projeler sunmamız lazım. Üç yıl önceki bir BASKİ toplantısında şunu da söyledim. Gerekirse denizden içme suyu temin etmemiz lazım, Ayvalık'ın suyu yirmi beş kilometre öteden geliyor. O suyu Ayvalık'a getirmenin ciddi bir enerji maliyeti var. O suyun Ayvalık'ta çeşmeden akıtılmasına kadar geçen süre ve enerjinin toplan maliyeti, bir de deniz suyundan ya da farklı yöntemlerle elde edilecek suyun toplam maliyeti hesaplanmalı üzerine çalışılmalı. Tama ihtiyaç baraj ise oturulsun tartışılsın ama var olan Madra Barajı kurumuş durumda! İkinci bir baraj yapsan ne olur o da tartışılır. Ayvalık'taki susuzluğun enine boyuna tartışılması gerekiyor."