Üye Girişi
Haberler

Kazdağları'nda Kar Keyfi

Güncelleme:
Abone Ol

Balıkesir'in Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçe merkezlerinde yaşayan vatandaşlar, Kazdağları'nda kar yağışının keyfini çıkardı. Kartopu oynayan ve mangal yapan vatandaşlar, güzel bir hafta sonu geçirdiklerini ifade etti.

Balıkesir'in Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçe merkezlerinde yaşayan çok sayıda vatandaş, hafta sonunda, kar yağışının etkili olduğu Kazdağları'nda kartopu oynadı ve mangal yaptı.

Yılın belirli zamanlarında beyaza bürünen Kazdağları'nın Talimalanı ve Hanlar mevkisine gelen vatandaşlar, buralarda yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlardan bazıları kar topu oynadı, bazıları da çalınan oyun havaları eşliğinde oyunlar oynadı. Ateş başında sohbet eden vatandaşlar, mangal yaparak günün tadını çıkardı.

Edremit'ten gelen Ahmet Örsoğlu, AA muhabirine, kar yağmasının ardından hemen Kazdağları'na geldiklerini söyledi.

Güzel bir hafta sonu geçirdiklerini belirten Örsoğlu, çok eğlendiklerini ifade etti.

Arkadaşlarıyla geldiği Kazdağları'nın Hanlar mevkisinde araçlarından çaldıkları hareketli şarkılar eşliğinde oynayarak vakit geçirdiklerini aktaran Oğuzhan Lodos da eğlencenin tadını çıkardıklarını dile getirdi.

Lodos, "Kazdağları'na herkesi bekleriz. Kar güzel yağdı. Bu sene bereketli, herkesi bekleriz. Eğlencenin tadını çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Burhaniye Balıkesir Kaz Dağı Edremit Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TRABZONSPOR – GALATASARAY CANLI: Trabzonspor – Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Bugün Survivor var mı? 21 Ocak Survivor var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor, haftada kaç gün var? Hanzo filmi nerede çekildi? Hanzo filmi hangi şehirde, ilde çekildi? Bülent Uygun ve Maruis Sumudica neden kavga etti? Bülent Uygun ve Maruis Sumudica olayı ne, ne oldu? Bayern Münih - Werder Bremen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih - Werder Bremen maçı nereden izlenir? Real Madrid - Almeria maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Almeria maçı nereden izlenir? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı nereden izlenir? Bugün Teşkilat var mı? Bu hafta Teşkilat yeni bölüm yayınlanacak mı Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA: Az önce Malatya'da deprem kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu? How I Met Your Mother "Ted Mosby" evlendi mi? Josh Radnor kiminle evlendi? Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı nereden izlenir? Konyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Antalyaspor maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Samsunspor maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe-Samsunspor maçı canlı izleme linki! Fenerbahçe maçı canlı izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title