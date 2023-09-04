Kır Bekçisi Bulduğu Altınları Sahibine Teslim Etti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde görevli kır bekçisi Levent Karakoç, yolda bulduğu altınları düğün hazırlığı yapan Filiz Yanar'a teslim etti. Yanar, altınların değerinin yaklaşık 1 milyon 250 bin TL olduğunu belirtti.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nda görevli kır bekçisi Levent Karakoç (55), yolda bulduğu cep telefonu ile bir kutunun içerisindeki 4 tam, 18 yarım altın, altın kemer, kolye ve bileziği jandarma aracılığıyla düğün hazırlığı yapan Filiz Yanar'a ulaştırdı.

Ayvalık ilçesi Mutlu köyünde 1 Eylül'de, eşi Solmaz Karakoç ile motosikletle seyir halinde ilerleyen sürücü Levent Karakoç, yolda bir cep telefonu olduğunu fark etti. Cep telefonunu almak için duran Karakoç, yolun biraz ilerisinde de beyaz bir kutu gördü. Çevrede sahibine ulaşamayan Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nda görevli kır bekçisi Karakoç, cep telefonunu ve kutuyu alıp eve gitti. Telefon sahibinin kayıp cep telefonuna ait numarayı aramasını bekleyen Karakoç, kutuyu açıp kontrol etti. Karakoç, kutuda 4 tam, 18 yarım altın, altın kemer, kolye ve bilezik olduğunu gördü. Karakoç, bulduğu cep telefonundan kendisine ulaşan altınların sahibi Filiz Yanar ile Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'nda buluşup, altınları teslim etti. Ekimdeki düğünü için hazırlık yaptığını belirten ve ziynet eşyalarının yaklaşık 1 milyon 250 bin TL değerinde olduğunu söyleyen Yanar, altınları kendisine teslim eden Karakoç'a teşekkür etti.

'AĞLAYANIN MALI GÜLENE YARAR MI'

33 yıldır kır bekçisi olarak asgari ücrete çalıştığını belirten Levent Karakoç, Altınları bulup, sahibine teslim ettiğim için mutlu ve huzurluyum. İnsanlık daha ölmedi. Kimsenin malında gözü olmayan, kendi halinde bir insanım. Ağlayanın malı gülene yarar mı dedi.