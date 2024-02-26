Üye Girişi
Haberler

Ayvalık'ta tarihi uyuşturucu operasyonu: 7 bin 194 adet hap ele geçirildi

Güncelleme:

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 7 bin 194 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 7 bin 194 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla bir süredir takip ettikleri 5 şüphelinin üzerinde ve kullandıkları araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 7 bin 194 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 800 TL ile 2 adet cep telefonuna da el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan D.A. (20), C.S. (19), E.D. (36), M.K. (29) ve E.Ş. (25) isimli 5 şüpheli, sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Ayvalık Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Van belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Van adayı Özay İlhan kimdir? Saadet Partisi Uşak belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Uşak adayı Ramazan Yavuz Acar kimdir? Saadet Partisi Tunceli belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Tunceli adayı Muhammed Nedim Sadak kimdir? Saadet Partisi Trabzon belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Trabzon adayı Recep Yakuphan kimdir? Saadet Partisi Tokat belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Tokat adayı Selim Işık kimdir? İYİ Parti Muğla adayı kim? 2024 İYİ Parti Muğla Belediye Başkan adayı Metin Ergun kimdir? Saadet Partisi Tekirdağ belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Tekirdağ adayı Ahmet Akçay kimdir? Saadet Partisi Şırnak belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Şırnak adayı Mücahit Sansur kimdir? İYİ Parti Mersin adayı kim? 2024 İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bülent Özkan kimdir? Saadet Partisi Sivas belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Sivas adayı Melih Seçilmiş kimdir? Saadet Partisi Sinop belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Sinop adayı Barbaros Baltacı kimdir? Saadet Partisi Siirt belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Siirt adayı Tahsin Bayar kimdir? İYİ Parti Mardin adayı kim? 2024 İYİ Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Süleyman Akar kimdir? Saadet Partisi Şanlıurfa belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Şanlıurfa adayı Resul Bebe kimdir? Saadet Partisi Sakarya belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Sakarya adayı Ömer Abdullah Ayhan kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title