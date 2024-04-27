Elazığ'da Hentbol Antrenörü Öğrencilerini Taciz Ettiği İddiasıyla Tutuklandı

(ELAZIĞ) - Elazığ'da hentbol antrenörü olan İ.B., 4 öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sonucunda tutuklandı.

Öğrenci velileri, Elazığ'da Yüzüncü Yıl Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde İnşaat Bölümünde teknik öğretmen olan ve Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübünde hentbol antrenörlüğü yapan İ.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine savcılık, mağdur öğrencilerin ifadesini aldı. Bu ifadenin ardından öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adliyeye getirilerek ifadesi alınan İ.B. tutuklama talebiyle 2. Asliye ceza mahkemesine sevk edildi. Mahkeme, İ.B. hakkında öğrencileri "taciz ettiği" iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, taciz iddiasının ardından öğretmen İ.B.'yi açığa aldığı öğrenildi.