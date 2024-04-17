ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI? Cumhurbaşkanı Erdoğan atama ile ilgili ne söyledi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaparak müjdeli haberi duyurdu. ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI? Cumhurbaşkanı Erdoğan atama ile ilgili ne söyledi?

ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI?

Öğretmen atamalarının fazla uzamayacağını açıklayan Erdoğan, "Yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATAMA İLE İLGİLİ NE SÖYLEDİ?

Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak, yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor." dedi.