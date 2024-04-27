Merzifon'da Minik Eller Büyük Hayaller Projesi ile Okullarda Etkinlik Düzenlendi

Merzifon Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezince (HEM), Minik Eller Büyük Hayaller Projesi" kapsamında okullarda etkinlik düzenleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce, "Hayat boyu öğrenme kurumları geleceğimiz olan çocuklarımızla buluşuyor" temasıyla "Minik Eller, Büyük Hayaller Projesi" hazırlandı.

Merzifon HEM, proje kapsamında usta öğreticilerden oluşan ekiple Fatih İlkokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu'nda çocuklara yönelik takı, çini, ebru, seramik, tezhip, dokuma, dekoratif el sanatları gibi etkinlikler düzenledi.

Etkinliğe katılan öğrenciler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de öğrenme süreçlerine destek olacak el sanatları ile tanışma fırsatı buldu.

Merzifon HEM Müdürü Zeynel Sözen, gazetecilere, her zaman her yerde herkes için eğitim hedefiyle faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Yetişkinler için açtıkları kursları çocuklarla da tanıştırdıklarını aktaran Sözen, öğrencilerde öz güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeyi, yeni ilgi alanları oluşturmayı, milli ve kültürel değerleri kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Etkinliklere İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ile veliler katıldı.