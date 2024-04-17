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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Öğretmen Atamaları Konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tepki Gösterdi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, atama sözü veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına tepki göstererek, mülakatsız 68 bin öğretmen ataması bekleyen öğretmenlere destek verdi ve onlarla mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "'Bir miktar' öğretmen atayacağını ilan eden Tayyip Erdoğan'a tüm öğretmenlerin beklentisinin, mülakatsız 68 bin öğretmen ataması olduğunu hatırlatıyorum. Hakları olan atamayı bekleyen öğretmenlerin yanında, onlarla mücadele etmeyi sürdüreceğim" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımla atama sözü veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına tepki göstererek atama bekleyen öğretmenlere destek verdi.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"'Bir miktar' öğretmen atayacağını ilan eden Tayyip Erdoğan'a tüm öğretmenlerin beklentisinin, mülakatsız 68 bin öğretmen ataması olduğunu hatırlatıyorum. Hakları olan atamayı bekleyen öğretmenlerin yanında, onlarla mücadele etmeyi sürdüreceğim."

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Kaynak: ANKA / Güncel

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