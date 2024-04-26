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ÖĞRETMEN ATAMALARI | Öğretmen atama kadro ve branş dağılımı ne zaman açıklanacak? Yusuf Tekin açıklama yaptı mı?

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Öğretmen atamaları ile ilgili merak edilenler arasında kadro ve branş dağılımının ne zaman açıklanacağı da bulunuyor. Öğretmen adayları, atama sürecinin nasıl işleyeceği ve hangi branşlara ne kadar kadro ayrılacağı konusunda bilgi almayı bekliyor.

Bakan Tekin son açıklamasında sayının belli olduğunu ve Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapılacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin "Atama sayılarını Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız." dedi. ÖĞRETMEN ATAMALARI | Öğretmen atama kadro ve branş dağılımı ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMEN KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen kadro ve branş dağılımı atama takvimi henüz açıklanmadı.

ÖĞRETMEN ATAMALARI | Öğretmen atama kadro ve branş dağılımı ne zaman açıklanacak? Yusuf Tekin açıklama yaptı mı?

YUSUF TEKİN ÖĞRETMEN ATAMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin "Atama sayılarını Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız." dedi.

Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü nedeniyle Meclis Tören Salonunda verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Müfredatla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin bir soruyu cevaplayan Tekin, Talim ve Terbiye Kurulunun ön incelemeleri yaptığını; süreç biter bitmez askıya çıkarılacağını belirtti.

Müfredatla ilgili çalışmaların gelecek hafta tamamlanacağını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"OECD'nin yaptığı derecelendirme mekanizmaları var. Kamuoyunun bizimle yarıştırdığı ülkelerdeki müfredat yoğunluğu ile bizimkini karşılaştırdık. Oradaki yoğunluğa yaklaştırmaya çalıştık. O ülkelerden yaklaşık 2 kat fazla müfredat yüklüyoruz çocuklara. Birincisi, çocuklara daha fazla müfredat yüklüyoruz, ikincisi ise orada olduğu gibi beceri temelli değil, bilgi, kazanım temelli veriyoruz. Bahsettiğimiz ülkelerde çocukların aldıkları eğitimi gündelik yaşam becerilerine dönüştürüp dönüştüremediği ölçülürken biz normal bilgi olarak veriyoruz. Halbuki bahsedilen sınavlarda bunlar ölçülüyor. Hem müfredat olarak daha fazla hem de farklı bir mantıkla verdiğiniz zaman rekabet edemiyorsunuz."

Müfredatı seyrelteceklerini vurgulayan Tekin, "Halbuki biraz bunu seyreltsek, çocuklarımızın kapasitelerine uygun, öğretmenlerimizin süresinde yetiştirebileceği hale getirebilsek hem çocuklarımız daha rahat öğrenecek hem de sistem rahatlayacak hem öğretmen arkadaşlarımız koştura koştura müfredatı yetiştirmek için çaba harcamak zorunda kalmayacak. Dolayısıyla ortalama yüzde 35 bandında bir seyreltme var." diye konuştu.

Bakan Tekin, öğretmen atama rakamlarına ilişkin bir başka soruya ise "Öğretmen atama sayılarını Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız." cevabını verdi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Gündem Eğitim Haberler

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