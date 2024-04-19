Ankara Valisi Vasip Şahin, öğretmen ve öğrencilerle buluştu

Ankara Valisi Vasip Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerden oluşan heyetle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şahin, kendisini ziyarete gelen öğretmen ve öğrencileri makamında misafir etti.

Ziyarette Şahin, temsili olarak makam koltuğunu Yenimahalle Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi İlsu Özge Baran'a devretti.

Vali Şahin, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.