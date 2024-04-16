Erdoğan'dan öğretmen ataması son dakika açıklaması! Öğretmen ataması ne zaman, kaç tane, hangi branşlarda yapılacak?

Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması! Kabine Toplantısı sonrası öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yapan Erdoğan öğretmen ataması ile ilgili müjdeli haberi duyurdu. Öğretmen ataması müjdesinin ardından Öğretmen ataması ne zaman, kaç tane, hangi branşlarda yapılacak merak edildi. İşte detaylar!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor." dedi.

Öğretmen atamasına ilişkin detayların ilerleyen günlerde açıklanacağı tahmin ediliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TOPLANTI SONRASI SÖZLERİ (TAMAMI)

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