Öğrencisini kurtarmak isterken boğulan imam son yolculuğuna uğurlandı Samsun'da denize giren öğrencisini kurtarmak isterken boğulan Çorum Fatih Sultan Mehmet Camii İmamı ve hafız eğitmeni Mehmet Çıtak dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun'da denize giren öğrencisini kurtarmak isterken boğulan Çorum Fatih Sultan Mehmet Camii İmamı ve hafız eğitmeni Mehmet Çıtak dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum'da çeşitli camilerde yaklaşık 15 yıl imam hatip olarak görev yapan ve son olarak Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde imam olarak görevlendirilen 3 çocuk babası Mehmet Çıtak (38), bir süre önce İl Müftülüğü tarafından Hayrettin Karaman Proje İmam Hatip Okulunda hafızlık eğitmeni pozisyonunda görevlendirilmişti. Burada eğitimlerini tamamlayan öğrenciler ve 2 eğitmenle birlikte dün Samsun'daki hafızlık diploması sınavına gitti. Sınavı başarıyla tamamlayan öğrencileriyle daha sonra Atakum'da deniz kenarında vakit geçiren Çıtak, bu sırada suya giren ve boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Muharrem Ateş'i kurtarmak için denize girdi. Denizde boğulmak üzere olan öğrencisini kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak kendisi de boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Çıtak Deniz polisi tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi kaldırılarak tedavi altına alınan Mehmet Çıtak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kurra hafız olan Mehmet Çıtak için görev yaptığı Fatih Sultan Mehmet Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Müftü yardımcısı Adem Aygül'ın kıldırdığı cenaze namazına Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay ile meslektaşları, ailesi ve öğrencileri katıldı. Mehmet Çıtak'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından doğum yeri olan Çorum merkeze bağlı Güzelyurt köyünde toprağa verildi.

Diğer taraftan Mehmet Çıtak tarafından sudan çıkarılan Muharrem Ateş ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA