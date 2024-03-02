İstanbul'un köprüleri Yeşilay Haftası için yeşil renkte aydınlatıldı
İstanbul'un simge haline gelen Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşil renkte aydınlatıldı. Bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla yapılan bu etkinlikte, köprüler sabaha kadar yeşil renkte kalacak.
İstanbul'un simge haline gelen iki köprüsü, Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşil renkte aydınlatıldı.
Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, her yıl 1 ila 7 Mart'ta çeşitli etkinliklerle kutlanan Yeşilay Haftası kapsamında bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla yeşil renge büründü.
Her iki köprüdeki aydınlatmanın sabaha kadar devam edeceği öğrenildi.