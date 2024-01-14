Üye Girişi
Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Yollardaki İyileştirme Çalışmalarını İnceledi

Güncelleme:
Abone Ol

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda tamamlanan asfalt yolda incelemelerde bulundu. Büyükkılıç, ulaşılabilir bir şehir için yollardaki genişletme ve iyileştirme çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda tamamlanan asfalt yolda incelemelerde bulundu.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, ulaşılabilir bir şehir için yollardaki genişletme ve iyileştirme çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşım sağlayan ve belediye tarafından yenilenen Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı kullanan vatandaşlardan dua aldıklarını dile getiren Büyükkılıç, yolun 35 milyon lira maliyeti olduğunu kaydetti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Talas'ta incelemelerde bulundu

Mevlana Mahallesi'ndeki Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum Kadın Kültür Merkezi'ni ziyaret eden Cıngı, sosyal belediyeciliğin çok güzel örneklerini gördüğünü belirterek, atık malzemelerin tekrar üretime kazandırıldığını ifade etti.

Cıngı, unutulmaya yüz tutan el işi sanatları eğitiminin verildiğine dikkat çekerek, "Bugün çok keyifli bir zaman geçirdik. Talas Belediyemizin yapmış olduğu merkezdeki kadınlar ve hocalarımızla buluştuk. Burada gerçekten atık malzemelerin tekrar üretime kazandırılmasından tutun da unutulmaya yüz tutan el işi sanatlarından şebit yağlamaya varıncaya kadar çok geniş bir yelpazede eğitim veriliyor. Kadınlara böyle bir imkanın sunulması ülkemizde hem verimliliğin hem de üretkenliğin artırılması noktasında çok önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Şeker Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye ve hayırsever işbirliğiyle yapımı son aşamaya gelen Şeker Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Büyükkılıç, aile sağlığı merkezinin en kısa zamanda hayata geçirileceğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Memduh Büyükkılıç Kayseri Fatih Ulaşım Kültür Sanat Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı nereden izlenir? Çorum FK - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Tuzlaspor maçı nereden izlenir? Samsunspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Sivasspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir? İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı? DİYARBEKİRSPOR – ADIYAMANSPOR CANLI: Diyarbekirspor – Adıyamanspor maçı nereden, nasıl izlenir? Diyarbekirspor Adıyamanspor canlı yayın linki! DENİZLİSPOR – AMEDSPOR CANLI: Denizlispor – Amedspor maçı nereden, nasıl izlenir? Denizlispor Amedspor canlı yayın linki! Denizlispor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Denizlispor - Amedspor maçı nereden izlenir? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Manisa FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Kocaelispor maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı nereden izlenir? 2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında? Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 2024 Aras Kargo Pazar günü açık mı? Karne tatili ne zaman? İlk dönem karne tatili hangi tarihte, kaç gün yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title