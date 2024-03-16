Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Ortaokul Öğrencilerine Liseler Hakkında Bilgilendirme Etkinlikleri Düzenlendi

Güncelleme:

Samsun'un Atakum ilçesinde, Atakum Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Rehberlik Servisi tarafından ortaokul öğrencilerine liseler hakkında bilgilendirme etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında öğrencilere merkezi sınav ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar hakkında bilgilendirme eğitimi verildi ve ilgileri doğrultusunda liselere gidilerek okul imkanları ve eğitim hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik, liseler hakkında bilgilendirme etkinlikleri düzenlendi.

Atakum Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Rehberlik Servisi tarafından 8. sınıf öğrencilerine, Samsun'daki merkezi sınav ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan öğretim kurumları hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.

Eğitimlerin ardından öğrencilere anket uygulayarak ilgileri tespit edildi.

Öğrencilerin ilgileri doğrultusunda liselere gidilerek okul imkanları ve verilen eğitim hakkında eğitimcilerle öğrenciler buluşturuldu.

Okul müdürü Nagihan Çağlak Bay, üst öğretim kurumlarının tanıtımının öğrencilere hedeflerini belirleme, ilgilerini anlama, bilinçli seçim yapma gibi faydaları bulunduğunu vurgulayarak, "Okulumuzda her yıl bu çalışmaları özveri ve hassasiyetle yapan psikolojik danışman rehber öğretmenlerimiz Gülen Macit Kaya ve Sibel Yeni'ye, tüm öğretmenlerimize, destek veren velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Rehber Etkinlikler Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Berat Kansu kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Kartepe Belediye Başkan adayı Berat Kansu kaç yaşında, nereli? Ali Osman Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Karamürsel Belediye Başkan adayı Ali Osman Aydın kaç yaşında, nereli? Levent Gödek kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Kandıra Belediye Başkan adayı Levent Gödek kaç yaşında, nereli? Mustafa Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - İzmit Belediye Başkan adayı Mustafa Şahin kaç yaşında, nereli? Ahmet Eren kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Gölcük Belediye Başkan adayı Ahmet Eren kaç yaşında, nereli? Kamil Ergün kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Gebze Belediye Başkan adayı Kamil Ergün kaç yaşında, nereli? Ercan Oğuz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Dilovası Belediye Başkan adayı Ercan Oğuz kaç yaşında, nereli? Gökhan Açık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Derince Belediye Başkan adayı Gökhan Açık kaç yaşında, nereli? Fatma Kurtuluş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Darıca Belediye Başkan adayı Fatma Kurtuluş kaç yaşında, nereli? Hamza Ekşi kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Çayırova Belediye Başkan adayı Hamza Ekşi kaç yaşında, nereli? Uğur Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Başiskele Belediye Başkan adayı Uğur Yüksel kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Çetin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Çetin kaç yaşında, nereli? Veysel Ekinci kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Yahyalı Belediye Başkan adayı Veysel Ekinci kaç yaşında, nereli? Raşit Karagöz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Tomarza Belediye Başkan adayı Raşit Karagöz kaç yaşında, nereli? Selver Boztaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Talas Belediye Başkan adayı Selver Boztaş kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title