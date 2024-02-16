FSM Köprüsü, Çocukluk Çağı Kanser Günü'nde Sarıya Büründü
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanser Günü dolayısıyla sarı renkte aydınlatıldı. Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan yapılardan FSM Köprüsü, çocukluk çağı kanserlerine dikkati çekmek için sarıya büründü. Köprüdeki aydınlatmanın sabahın ilk ışıklarına kadar devam edeceği öğrenildi.
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanser Günü dolayısıyla sarı renkte aydınlatıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan yapılardan FSM Köprüsü, çocukluk çağı kanserlerine dikkati çekmek için sarıya büründü.
Köprüdeki aydınlatmanın sabahın ilk ışıklarına kadar devam edeceği öğrenildi.