Ramazan Bayramında hangi yollar ücretsiz? Ramazan Bayramında otoyollar, köprüler ücretsiz mi, bedava mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun duyurduğu müjdeyle, köprü ve otoyolların 9 gün boyunca ücretsiz olacağına dair Resmi Gazete'de yayımlanan karar büyük bir memnuniyetle karşılandı. Peki, Ramazan Bayramında hangi yollar ücretsiz? Ramazan Bayramında otoyollar, köprüler ücretsiz mi, bedava mı?

RAMAZAN BAYRAMINDA HANGİ YOLLAR ÜCRETSİZ?

15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar, KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak. Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 9 gün boyunca ücretsiz olacağını açıkladı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.