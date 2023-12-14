Sinop Boyabat Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Filistin'e Yardım Gönderdi

Sinop Boyabat Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Filistin'e destek olmak için biriktirdikleri harçlıkları ve velilerinin desteğiyle yardımları Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e gönderdi. Ayrıca öğrenciler, farkındalığı artırmak amacıyla Filistin renkleriyle bileklik ördü ve okulda Filistin panosu oluşturdu.

Sinop Boyabat Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Filistin'e destek olmak için harçlıklarını biriktirip Filistin'e gönderdi.

Boyabat Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu mensupları, Filistinli kardeşlerinin yaşadıkları zulme dikkat çekmek ve onlara destek olmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu doğrultuda öğrenciler biriktirdikleri harçlıkları ve velilerinin de destekleriyle beraber toplanan yardımları Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e ulaştırılmak üzere ilçe müftülüğüne teslim etti.

Öğrenciler ayrıca Filistin renkleriyle bileklik örüp farkındalığı artırmak adına dağıttı. Öğrenciler tarafından farklı el sanatlarında Filistin temasını işlenerek okulda Filistin panosu oluşturuldu. Öğrenciler arası Filistin ve Mescid-i Aksa konulu resim ve ayraç tasarımı gerçekleştirildi. Öğrenciler Filistin tarihi, Kudüs ve Mescid-i Aksa konularında bilgilendirildi.

Öğrenciler yaptıkları ortak açıklamada, "Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu ailesi olarak İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulüm ile soykırıma tepki ve Filistinli kardeşlerimizin yaşadıkları acıları paylaşmak, onlara destek olmak amacıyla çeşitli etkinlikler yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SİNOP