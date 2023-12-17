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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Bağlantı Yolunda Taksiye Para Cezası

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda taksiyle kaldırımda ilerleyen şoföre, bin 387 lira para cezası kesildi. Şoför, aracın bir lastiğini kaldırıma çıkararak ilerlemek istemiş ve bir kadının tepkisine maruz kalmıştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda şoföre toplamda bin 387 lira para cezası uygulandı.

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda taksiyle kaldırımda ilerleyen şoföre, bin 387 lira para cezası kesildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda, trafik yoğunluğu nedeniyle 34 THA 82 plakalı taksinin şoförü, aracın bir lastiğini kaldırıma çıkararak ilerlemek istedi. O sırada kaldırımdan yürüyen bir kadın, taksiye vurarak tepki göstermişti. Görüntüler üzerine inceleme başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen taksi şoförüne "Araçlarından sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek" maddesinden 951 lira, "Saygısızca araç kullanmak" maddesinden 436 lira olmak üzere, toplam bin 387 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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