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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Bağlantı Yolunda Taksiye Para Cezası

17 Aralık 2023 10:18 Güncelleme: 10:20 Abone Ol

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda taksiyle kaldırımda ilerleyen şoföre, bin 387 lira para cezası kesildi. Şoför, aracın bir lastiğini kaldırıma çıkararak ilerlemek istemiş ve bir kadının tepkisine maruz kalmıştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda şoföre toplamda bin 387 lira para cezası uygulandı.