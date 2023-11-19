Kütahya'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Kütahya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Germiyan Kampüsü istikametine gitmekte olan 43 ABC 404 plakalı otomobil ile Vazo yönüne gitmekte olan ve plakası tespit edilemeyen otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, orta refüje çıkarak çarpıştı.Kazada iki kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar olustu.

Yaralılar, ambulanslar Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA