KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ ZAMLANDI MI 2024? 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

Köprü geçiş ücretleri zamlandı mı 2024 ve otoyol ücretleri ne kadar olduğu gündeme geliyor. 2024'e girerken, yeni yılın ilk zammı da geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi. 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Köprü geçiş ücretleri zamlandı mı 2024?

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ ZAMLANDI MI 2024?

1 Ocak 2024 itibarı ile köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü, yeni yılda geçerli olacak zamlı köprü ve otoyol geçiş fiyatlarını açıkladı. Otomobiller için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde en düşük geçiş ücreti 15, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 35, Osmangazi Köprüsü'nde 290, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ise 295 TL oldu.

15 TEMMUZ VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Otomobiller için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde en düşük geçiş ücreti 15, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 35, Osmangazi Köprüsü'nde 290, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ise 295 TL oldu.