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Kayapınar Belediyesi Sportif Faaliyetler Kulübü Kız Voleybol Takımı İlk Maçında Galibiyet Aldı

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Kayapınar Belediyesi bünyesinde kurulan Sportif Faaliyetler Kulübü'nün kız voleybol takımı, Diyarbakır Voleybol Yıldız Kızlar Ligi'ndeki ilk maçında Kayapınar Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi kız voleybol takımını 3-2 yenerek galibiyet elde etti.

Kayapınar Belediyesi Sportif Faaliyetler Kulübü kız voleybol takımı, çıktığı ilk maçta galibiyet aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayapınar Belediyesi bünyesinde kurulan Sportif Faaliyetler Kulübü'nün kız voleybol takımı, Diyarbakır Voleybol Yıldız Kızlar Ligi'ndeki ilk maçına çıktı.

Takım, karşılaştığı Kayapınar Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi kız voleybol takımı karşısında 3-2 galip geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Diyarbakır voleybol Spor Güncel Haberler

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