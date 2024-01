Yeni Yıl İle Birlikte Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine Zam Geldi

Yeni yılın ilk sabahına maalesef zam haberi ile uyandık. Karayolları Genel Müdürlüğü 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesini yayınladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve birkaç karayolunu kapsayan yeni zamlar bugün itibariyle geçerli olacak. İşte yeni zamlı fiyatlar üzerinden köprü ve otoyol geçiş ücretleri listesi…

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli yeni köprü ve otoyol geçiş ücretleri!

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından en son 24 Ekim 2023 tarihinde bir zam yapıldı. Bunun devamında ise yıl boyunca köprü ve otoyol geçiş ücretlerine bir zam yapılmayacağı garanti edildi. Yeni yıla giriş yaptığımız ilk saatlerde ise KGM tarafından yeni fiyat listeleri yayınlandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretleri