Kütahya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Kütahya'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Kütahya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Bulvarı, Merkez Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi Fatih Sultan Mehmet Bulvarından, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Germiyan Kampüsü istikametine gitmekte olan 3 otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralanırken 3 araçta maddi hasar oluştu. İsmi belirtilmeyen yaralı şahsa ilk müdahale olay yerinde yapıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam