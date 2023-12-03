Üye Girişi
Haberler

FSM Vakfı'ndan 'Şuurlu Müslüman ve Kudüs' konulu konferans

Son Güncelleme:
Abone Ol

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı tarafından düzenlenen programda 'Şuurlu Müslüman ve Kudüs' konulu konferans düzenlendi. Konferansa, İlahiyatçı yazar Dr. Hıdır Kartal ve vatandaşlar katıldı.

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı (FSM Vakfı) tarafından düzenlenen programda 'Şuurlu Müslüman ve Kudüs' konulu konferans düzenlendi.

Hunat Hatun Medresesi'nde düzenlenen konferansa, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Genel Başkan Yardımcısı İlhan Zafer, İlahiyatçı yazar Dr. Hıdır Kartal, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda açılış konuşmasını yapan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Genel Başkan Yardımcısı İlhan Zafer, "Konferansımızın başlığı 'Şuurlu Müslüman.' Kıymetli hocamız, Dr. Hıdır Kartal bu konuyla alakalı bilgiler verecek. Bizim vakfımızın bir tek derdi var. Oda neslin şuurlu yetişmesi. Gençlerin şuurlu yetişmesi vatanını, milletini seven, devletine, ailesine faydalı, donanımlı, matematiği, Fen Bilimlerini, Kuran-ı, sünneti iyi bilen bir nesil yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. Gayretimiz bu yönde. Rabbim bu yavruları iyi bir şekilde yetiştirmeyi hem size hem de biz nasip etsin. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Dünyanın gözü önünde çocuklar katlediliyor. Bir soykırım yaşanıyor. Buna da sessiz kalamazdık" dedi.

Programda katılımcılara, İlahiyatçı yazar Dr. Hıdır Kartal tarafından 'Şuurlu Müslüman ve Kudüs' konusu anlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatih Sultan Mehmet Konferans Kudüs Eğitim Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN (3 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 3 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mersin Akdeniz hangi parti? Mersin Akdeniz belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı seçildi? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şükrü Sözen kimdir? Şükrü Sözen kaç yaşında, nereli? Şükrü Sözen hayatı ve biyografisi! Asgari ücrete bir zam mı yapılacak? Bu yıl asgari ücrete tek zam mı olacak, neden? Alina Boz hangi dizilerde oynadı? Alina Boz kimdir, hangi yapımlarda yer aldı? Ölümlü Dünya 2 çıktı mı? Ölümlü Dünya 2 yayınlandı mı, nerede çıktı? İDO vapur seferleri iptal mi edildi? 3 Aralık Hangi vapur seferleri iptal edildi, neden? İDO vapur seferleri! Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman 2023? Beşiktaş başkanlık seçimi hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 3 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Melike Şahin konserini neden iptal etti? Melike Şahin konseri iptal mi? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 3 Aralık Pazar hangi sınav yapılacak? Dün gece deprem oldu mu? 3 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title