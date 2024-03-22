Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Sultan Mehmet Yüzme Havuzu ve Kültür ve Spor Merkezi'nin açılışına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Sultan Mehmet Yüzme Havuzu, Kültür ve Spor Merkezi'nin açılışına katıldı.

Açılışa Bakan Bak'ın yanı sıra Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da katıldı.

Bakan Bak, Mehmet Ergün Turan'ın Fatih'e çok güzel eserler kazandırdığını belirterek, "Bakanlık olarak çok güzel işler yapıyoruz. Bu işlerin en güzel örneklerinden biri de Fatih'te. Bu bölgenin insanları ve önceki dönemde bakanlık yapan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu yapılan tesislere çok güzel destek verdi. '13 kütüphane yaptım' dedi başkan. Bu doğru. Biz de bu kütüphanelere destek olduk. Bunların hepsi Fatih'in gençleri için." diye konuştu.

Bakanlık olarak uyuşturucuyla mücadele ettiklerini vurgulayan Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Okullardaki spor salonlarını çok önemsiyoruz. Gençlerimizin spora odaklanmasını istiyoruz. Bu proje, bu yüzden çok özel. Ülkenin dört bir yanına tesis yapmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, kültürü ve sanatı çok iyi bilmesi bizim için avantaj. Türkiye, spor anlamında son 22 yılda bir devrim yaşamaktadır. Türkiye, bir spor ülkesi olma yolunda. İtalya ile beraber Avrupa Şampiyonası'na 2032'de ev sahipliği yapacağız. Bunun sebebi de dünyanın en modern sahalarına sahip olmamız. Pek çok organizasyonu başarıyla gerçekleştiriyoruz."

Bakan Bak, yetenek taraması uygulamasıyla 4,5 milyon çocuğa ulaştıklarını dile getirerek, "Gençleri yeteneklerine göre doğru spor branşlarına yönlendiriyoruz. Herkesi de spora davet ediyoruz. Aileler, çocuklarını bu tesislere getirsin. Belediyeler ile bakanlıklar arasında müthiş bir uyum var. Bir seçim süreci de var. Ergün Turan, çok güzel işler yaptı. Biz de kendisine verdiğimiz desteklere devam edeceğiz. Paris 2024 için de çok az bir süre kaldı. Orada da başarılı sonuçlar elde edip, bayrağımızı göndere çekeceğiz. Güçlü bir Türkiye var. Bu da Recep Tayyip Erdoğan sayesinde oluyor. Bu yüzden Ergün Turan ile yola devam etmemiz lazım. 1 Nisan'da da Murat Kurum'la devam etmek istiyoruz. Tatil yapan başkan değil, çalışan başkan istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu: "Bu tesisler herkes spora erişsin diye yapılıyor"

Kasapoğlu ise kendisi için özel bir gün olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Fatih'in ve bu okulun yeri bende ayrı. Bu tesisin halkımızla buluşması çok mutluluk verici. Çorbada bizim de tuzumuz varsa ne mutlu bize. Benim evim buraya çok yakın. Eskiden bu okula dışardan bakardım. Eskiden sınırlamalar biraz daha sertti. Normalde okullarda spor yapılması lazım. Burada çok güzel bir saha vardı. Ara sıra ben de girmeye çalışırdım. Burada çok şey değişti. Çok güzel bir tesis. Bakanıma, belediye başkanıma ve emekçilere teşekkür ediyorum. Türkiye, artık bir spor ülkesi. 22 yılda çok güzel bir dönüşüm gerçekleşti. Muhteşem tesisler yapıldı. Bu tesisler herkes spora erişsin diye yapılıyor. Bu uygulamanın tüm okullara örnek olması gerekiyor. Bu uygulamaların çoğalmasını umuyorum. Fatih'in de sporda ayrı bir marka değeri var. Bu değer önümüzdeki süreçte artarak devam edecek. 31 Mart'a da 1 hafta kaldı. İnanıyorum ki Fatih halkı Ergün başkanımızın arkasında olmaya devam edecek. Ergün başkan da rekor bir destekle hizmetlerine devam edecek."

Mehmet Ergün Turan ise Fatih'te uzun yıllar kullanılacak bir tesis açtıklarını belirterek, "Çok iyi bir salon oldu. En altında yüzme havuzu var. Üst katta da Fatih'in en güzel basketbol sahalarından biri var. Bu salon çok kıymetli hizmetler verecektir. Biz, bir döneme sığmayacak işler yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile Fatih'i 5 yıl içerisinde spor açısından müthiş avantajlı bir ilçeye dönüştürdük. Emekleri geçen önceki dönem bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na ve şimdiki bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum." dedi.

Açılışın ardından Mehmet Ergün Turan, Bakan Bak'a hediye takdim etti. Ayrıca Bakan Bak, açılış öncesi tesisin basketbol sahasındaki maçın hava atışını gerçekleştirdi.