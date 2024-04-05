Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz mi? Bayramda hangi köprüler ücretsiz? Osmangazi köprüsü bayramda paralı mı, bedava mı oldu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun duyurduğu müjdeyle, köprü ve otoyolların 9 gün boyunca ücretsiz olacağına dair Resmi Gazete'de yayımlanan karar büyük bir memnuniyetle karşılandı. Peki, Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz mi? Bayramda hangi köprüler ücretsiz? Osmangazi köprüsü bayramda paralı mı, bedava mı oldu?

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar, KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak. Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 9 gün boyunca ücretsiz olacağını açıkladı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu. Buna göre Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz olacak.