Üye Girişi
Haberler

FSM Köprüsü Kolon Kanseri Farkındalığı İçin Mavi Işıkla Aydınlatıldı

Güncelleme:

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, kolon kanserine dikkati çekmek ve hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla mavi renkle aydınlatıldı. Türk Gastroenteroloji Derneği'nin talebiyle gerçekleştirilen bu etkinlik, kolon kanseri hakkında bilinçlenmeyi amaçlamaktadır.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, kolon kanserine dikkati çekmek ve hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla mavi renkle aydınlatıldı.

"Kolon (Kalın Bağırsak) Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla hastalıkla ilgili Türkiye'de çeşitli farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge köprülerinden FSM Köprüsü, Türk Gastroenteroloji Derneğinin talebi doğrultusunda kolon kanserinin simge rengi maviyle aydınlatıldı.

"Erken teşhiste sağ kalım oranı yüzde 90'lara ulaşıyor"

Dernekten yapılan açıklamada, dünyada üçüncü sıklıkta görülen kanser türü olan bu hastalığın erken evrede teşhisi halinde tedavisinin mümkün olduğu belirtildi.

Açıklamada, 50 yaş üstünde belirgin olarak artış gözlenen bu kanser türünün son yıllarda 40 yaş altındakilerde obeziteye bağlı olarak görülme sıklığının yükseldiği ifade edildi.

Geç kalınması durumunda kolon kanserinde büyük problemler yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Erken dönemde teşhis edildiğinde sağlığımıza büyük zarar vermiyor. Erken yakalandığında sağ kalım oranı yüzde 90'lara ulaşıyor. Metastaz olduğunda bu oran yüzde 10'lara düşüyor. Bunları tarama testleriyle erkenden yakalayabiliyoruz. Tarama testlerinin farkındalığının bilinmesi gerekir. Özellikle genetik yatkınlığı olanlarda genç yaşlarda kolon kanserine yakalanma, görülme sıklığı artıyor. Son yıllarda gençlerde kolon kanseri artış gösteriyor. Beslenme, işlenmiş gıda tüketilmemesi çok önemli."

Belirtileri arasında karın ağrısı, kilo kaybı, uzun süreli ishal ya da kabızlık bulunuyor

Tarama testlerindeki yaş sınırının 45'e çekildiği aktarılan açıklamada, ailede kolon kanseri öyküsü varsa taramanın 25-30 yaşa kadar inebileceği kaydedildi.

Açıklamada, kolon kanserinden değil, geç kalmaktan korkulması gerektiğinin altı çizilerek "Gaitada gizli kanla tarama testini aile hekimleri yapıyor. Karın ağrısı, dışkılama değişikliği, dışkı rengi, çapı, kilo kaybı ve uzun süreli ishal ya da kabızlık alarm belirtileridir. Bunlar varsa hemen bir gastroenteroloğa müracaat etmek gereklidir. Bu belirtilerde çok erken tanı koyma şansına sahibiz." denildi.

Kolonoskopinin de kesin tanının konacağı bir yöntem olduğu ve bundan korkulmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, erken dönemde kolonoskopide lezyon yakalanırsa bu hastalara cerrahi yöntem uygulanmadığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Fatih Sultan Mehmet Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Ferizli adayı Yakup Kotaman kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Ferizli belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Erenler adayı Sedat Aslanboğa kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Erenler belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Arifiye adayı Selen Özyildirim kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Arifiye belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Akyazı adayı Ahmet Üzmen kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Akyazı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Adapazarı adayı Ercan Başnuh kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Adapazarı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çamaş adayı Berat Ay kimdir? 2024 DEVA Partisi Ordu Çamaş belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Altınordu adayı Ayhan Angın kimdir? 2024 DEVA Partisi Ordu Altınordu belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Ula adayı İsmail Hazır kimdir? 2024 DEVA Partisi Muğla Ula belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Seydikemer adayı Orhan Ustaoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Muğla Seydikemer belediye başkan adayı kim oldu? Birdal Erendemir kimdir? Türkiye İşçi Partisi Ardahan Damal Belediye Başkan adayı Birdal Erendemir kimdir? DEVA Partisi Ortaca adayı Çetin Tatlı kimdir? 2024 DEVA Partisi Muğla Ortaca belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Milas adayı Muhammet Çiçek kimdir? 2024 DEVA Partisi Muğla Milas belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Menteşe adayı Mehmet Serkan Özçelik kimdir? 2024 DEVA Partisi Muğla Menteşe belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Marmaris adayı Nazım Çelik kimdir? 2024 DEVA Partisi Muğla Marmaris belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Fethiye adayı Saniye Kulaç kimdir? 2024 DEVA Partisi Muğla Fethiye belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title