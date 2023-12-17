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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Asfalt Yenileme Çalışmalarını İnceledi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşımda önemli bir güzergah olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda devam eden asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşım alanındaki yatırımlarına ve çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşımda önemli bir güzergah olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın asfalt yenileme çalışmalarını inceleyen Başkan Büyükkılıç, ulaşım konusuna verdikleri öneme dikkat çekti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşımda önemli bir güzergah olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda asfalt yenileme çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşımda önemli bir güzergah olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'da başlatılan asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Burada çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, ekibe kolaylıklar dileyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, ulaşım konforunu arttıracak ve sürücülere daha güvenli ulaşım imkanı tanıyacak yatırımlarını sürdürdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu;

"Öncelikle Organize Sanayi bizim gururumuz. Adeta üretim üssü. İhracatın merkezi. Böyle güzel bir şehrimizin değerinin ana arterlerin en önemlisi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndayız. Burayı 2005 yılında tamamlamış ve Melikgazi Belediye Başkanlığı dönemimde de hayata geçirmiştik. En önemli ana arteri hizmete sunmuştuk. Tabi o günden, bugüne yıpranma ister istemez yollarda ağır vasıtaların geçmesinden kaynaklı arzu etmediğimiz şekilde yıpranmalar vardı. Hem su giderini yeniledik. Hem asfaltını bugünün şartlarına uyarlayıp, daha kaliteli yapma adına da bir çalışmayı başlattık. Yıpranmışlığını giderecek şekilde burayı hayata geçiriyoruz. Kısa zamanda Organize Sanayimizde Altınoluk Mahallemizin arasında inen kısmını, bu standartlarının düştüğü boyuttan, standardının yükseldiği şehrimize ve Organize Sanayimize yakışan bir şekilde tamamladığımızı belirtiyor."

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Ekibine fedakarca yaptıkları bu çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, şehrin ulaşım hizmetlerini anlatarak, bir de vatandaşlara yine bir uyarı da bulundu. Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu;

"Şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Her zaman uyardığım bir konu var. Ne olur yolların standardı yükseliyor diye, sonrasında sürat yapıp sıkıntılar oluşturmayalım diye buradan rica da bulunuyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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