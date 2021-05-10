MSB: 'Pençe-Yıldırım' operasyonunda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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MSB: 'Pençe-Yıldırım' operasyonunda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB: 'Pençe-Yıldırım' operasyonunda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Yıldırım' operasyonunda tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Yıldırım' operasyonunda tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman pilotlarımızdan tam isabet! Pençe-Yıldırım operasyonu ile Metina'daki terör hedeflerini etki altına almaya devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.Paylaşımda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin görüntü de yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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