MSB: Deprem sonrası birlik ve kurumlarda olumsuzluk yok
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MSB: Deprem sonrası birlik ve kurumlarda olumsuzluk yok

30.10.2020 18:08 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:13
MSB: Deprem sonrası birlik ve kurumlarda olumsuzluk yok

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, İzmir'deki deprem sonrası yapılan incelemede bakanlık bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluğun olmadığı açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, İzmir'deki deprem sonrası yapılan incelemede bakanlık bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluğun olmadığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Milli Savunma Bakanlığı bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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