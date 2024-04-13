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Milli Savunma Bakanlığı, Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalanları kurtarmak için helikopter görevlendirdi

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Milli Savunma Bakanlığı, Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 1 adet AS-532 Couger tipi helikopter görevlendirdi.

Milli Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından bir adet AS-532 Couger tipi helikopter görevlendirildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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