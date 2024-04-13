Milli Savunma Bakanlığı, Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalanları kurtarmak için helikopter görevlendirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 1 adet AS-532 Couger tipi helikopter görevlendirdi.
Milli Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından bir adet AS-532 Couger tipi helikopter görevlendirildiği bildirildi.