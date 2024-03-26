Ticaret Bakanlığı ve MSB'den 'İsrail ile silah ticareti yapıldığı' iddialarına ilişkin peş peşe açıklamalar

Ticaret Bakanlığı, "İsrail ile silah ticareti yapıldığına" ilişkin iddiaları yurt dışı kaynaklı internet sitelerinin yaptığını ve manipülasyon amaçlı yapılan bu haberlerin, gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı da İsrail ile iş birliği iddialarını yalanladı.

TÜİK'İN VERİLERİ KAFA KARIŞTIRDI

Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde TÜİK'in resmi verileri baz alınarak Ocak 2024 itibarıyla Türkiye'den İsrail'e "Barut, patlayıcı maddeler, ateş alıcı maddeler, mühimmat, silah ve parçaları ihraç edilmeye devam edildiği ortaya çıktı" haberleri yayımlandı. Bu iddialar hakkında Milli Savunma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'ndan peş peşe açıklamalar geldi.

TİCARET BAKANLIĞI: YİVSİZ AV TÜFEĞİ YEDEK PARÇASI VE AKSESUARLARI İLE BALIKÇILIK MALZEMELERİ İHRAÇ EDİLİYOR

Ticaret Bakanlığı, iddiaları yurt dışı kaynaklı internet sitelerinin yaptığını ve manipülasyon amaçlı yapılan bu haberlerin, gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Paylaşımda, haberlerin içeriğine yönelik incelemeler yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"36. fasıl, Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler başlığı altında 'Jel yakıt ve çakmak gazı',

93. fasılda ise Silahlar ve mühimmat, bunların aksam parça ve aksesuarları başlığı altında 'yivsiz av tüfeği yedek parça ve aksesuarları ile balıkçılık malzemeleri (zıpkın vb)' ihraç edildiği anlaşılmıştır.

Böylece, Gümrük Tarife Cetveli'nin fasıl başlıklarında yer alan ifadeler manipüle edilerek kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu yurt dışı kaynaklı internet sitelerinin yapmış olduğu bu haberler, manipülasyon amaçlı yapılmış olup gerçeği yansıtmamaktadır."

MSB'DEN İSRAİL İLE ASKERİ İŞ BİRLİĞİ İDDİALARINA YALANLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail ile askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayisi işbirliği dahil hiçbir faaliyetlerinin bulunmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'de ayrım gözetmeksizin hastane, okul, ibadethane, mülteci kampı ve sivilleri hedef alan şiddet eylemlerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Filistin'in her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistinlilere zarar verecek bir faaliyet icra etmesi veya bu yönde bir faaliyetin içinde olması mümkün değildir. Bu çerçevede, Milli Savunma Bakanlığının, İsrail ile askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayisi işbirliği dahil hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır."

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NİN AÇIKLAMASI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise şu açıklamayı yaptı: Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Türkiye'den İsrail'e barut, silah ve mühimmat ihracatı devam ediyor" iddiası doğru değildir.

Her zaman Filistin'in haklı davasının yanında yer alan Türkiye Cumhuriyeti'nin, Filistinlilere zarar verecek herhangi bir faaliyet içinde bulunması mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İsrail ile askeri mühimmat ticareti, askeri eğitim ve tatbikat da dahil hiçbir faaliyette bulunmamaktadır.

"İDDİAYA KONU İHRACAT LİSTESİNDE YER ALAN ÜRÜNLER SPOR VE AV AMAÇLI ÜRÜNLER VE YİVSİZ AV TÜFEĞİ YEDEK PARÇA VE AKSESUARLARI İLE BALIKÇILIK MALZEMELERİDİR"

Bu çerçevede bazı sosyal medya paylaşımları ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda; İddiaya konu ihracat listesinde yer alan 93. fasıldaki ürünler, savaş silahları ve mühimmatı değil, spor ve av gibi kişisel amaçlı kullanılan, yivsiz av tüfeği yedek parça ve aksesuarları ile balıkçılık malzemeleridir.

TÜİK verilerine göre, ihracatı zaten çok düşük olan spor ve av amaçlı tüfeklerin ihracatı, 2023 yılı Mayıs ayından bu yana gerçekleşmemektedir.

Yine ihracat listesindeki 36. fasılda yer alan, "Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamülleri, kibritleri, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler" başlığı altında ihraç edilen ürünlerin, "jel yakıt ve çakmak gazı" olduğu tespit edilmiştir.

Gümrük Tarife Cetvelinin fasıl başlıklarında yer alan ve özel firmalar tarafından ihraç edilen ürünlerle ilgili kamuoyunun manipüle edilmeye çalışıldığı belirlenmiştir.