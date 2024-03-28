ABD'li Heyet Yarın Milli Savunma Bakanlığını Ziyaret Edecek.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, yarın ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nden 4 kişilik bir heyetin yarın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabul edileceğini belirtti. Bakanlık kaynakları, Görüşmenin ikili askeri ilişkilerimizin gündeminde yer alan terörle mücadele ve ABD'nin PKK/ Ypg'ye sağladığı destek başta olmak üzere, F-16 tedarik ve modernizasyon süreci, Kongre onayı bekleyen tedarik projeleri gibi hususlarda milli güvenlik hassasiyetlerimizin en üst seviyede dile getirilmesi için fırsat oluşturacağı değerlendirilmektedir." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. Aktürk, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini; artan bir etki ve yoğun bir baskıyla kesintisiz bir şekilde sürdürmektedir. Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 268'i Irak'ın, 378'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 646 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur.

Suriye'de istikrarın sürdürülmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini bildiren Aktürk, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucu 23 Mart'ta şehit olan Tank Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'ya, bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.

HUDUTLARDAN YASA DIŞI YOLLARDA GEÇMEYE ÇALIŞAN 82 KİŞİ YAKALANDI

Aktürk, hudut güvenliği ile ilgili şunları kaydetti:

"Sınırlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudutlarımızda alınan yoğun, dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 82 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 2'si terör örgütü mensubudur. 2.572 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2.003'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 39.412 olmuştur."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 21 ve 22 Mart'ta Bayburt'a, 25 Mart'ta Kırıkkale'ye, 26 Mart'ta ise Kırşehir'e ziyaretlerde bulunduğunu belirten Aktürk, bu kapsada valilikleri ziyaret eden Bakan Güler'in bölgedeki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu, gaziler ile şehit ve gazilerin aileleriyle iftarda bir araya geldiğini aktardı.

"BAKAN GÜLER ABD'Lİ HEYETİ KABUL EDECEK"

Bakan Güler'in 26 Mart'ta Mısır'ın Ankara Büyükelçisi'ni, 27 Mart'ta ise Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak atanan Dışişleri Bakan Yardımcısı'nı kabul ettiğini belirten Aktürk, "Bugün de Hatay'a bir ziyaret gerçekleştirecek olan Sayın Bakanımız, yarın ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetini kabul edecektir." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar çerçevesinde birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaya devam ettiğini vurgulayan Aktürk, bu çerçevede gerçekleştirilen ziyaret ve kabullere ilişkin bilgi verdi.

Aktürk, Hava Kuvvetleri Komutanı'nın resmi davetlisi olarak 22 Mart'ta Türkiye'ye gelen Kore Hava Kuvvetleri Komutanı'nın Milli Savunma Bakanı Güler tarafından "Türk Silahlı Kuvvetleri Liyakat Nişanı" ile taltif edildiğini bildirdi.

"GAZZE'DE KALICI ATEŞKES İLAN EDİLMESİ KAÇINILMAZDIR"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Ramazan ayı süresince Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani erişim sağlanması kararını olumlu bir adım olarak değerlendirdiklerini belirten Aktürk, "Beklentimiz, İsrail'in bu karara uymasıdır. Fakat Gazze'de artarak yaşanan zulmün son bulması adına kalıcı ateşkesin ilan edilmesi kaçınılmazdır. Uluslararası toplumu, kendi gözleri önünde yaşanan toplu katliamlara karşı ortak bir tutum sergilemeye ve vahşeti durdurmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara, deniz, hava ve siber alandaki eğitim ve tatbikat faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, ayrıca "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artırılmaktadır. Bu kapsamda; 21 Mart'ta, TÜBİTAK tarafından geliştirilen Taşınabilir Atış Kontrol Birimi sistemi icra edilen atış testlerini başarıyla tamamlayarak Deniz Kuvvetlerimizin, 5 Adet Süper Mushshak uçağı da Hava Kuvvetlerimizin envanterine alınmıştır." bilgisini aktardı.

MSÜ SINAVINI KAZANAN ADAYLAR 3 NİSAN-10 MAYISTA TERCİH YAPACAK

Zekİ Aktürk, 3 Mart'ta gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 375 bin 409'u kadın, 341 bin 113'ü erkek olmak üzere toplam 716 bin 522 adayın katıldığını, sınavda başarılı olanların okul tercihleri 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında yapabileceklerini bildirdi.

ABD'Lİ HEYETİ İLE TERÖRLE MÜCADELE VE F-16 SÜRECİ ELE ALINACAK

Toplantıda soruları yanıtlayan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetinin yarın Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"Sayın Bakanımız yarın Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'den 4 üyeyi Bakanlığımızda kabul edecektir. Görüşmenin ikili askeri ilişkilerimizin gündeminde yer alan terörle mücadele ve ABD'nin PKK/YPG'ye sağladığı destek başta olmak üzere, F-16 tedarik ve modernizasyon süreci, Kongre onayı bekleyen tedarik projeleri gibi hususlarda milli güvenlik hassasiyetlerimizin en üst seviyede dile getirilmesi için fırsat oluşturacağı değerlendirilmektedir."

Bakanlık kaynakları, Hava Kuvvetlerine ait CN-235 Nakliye Uçağının Deniz Kuvvetlerine verilmesine dair soruya şu yanıtı verdi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekat, ulaştırma ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 yıl süre ile geçici olarak 1 adet CN-235 uçağı tahsis edilmiştir. Bahse konu tahsis işlemi Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında 2021 yılında imzalanan protokol kapsamında ihtiyaç duyuldukça gerçekleştirilmekte ve kalıcı olarak envanter transferi yapılmamaktadır."

YUNAN GEMİSİNİN TÜRK BAYRAĞI ÇEKMEMESİ MÜTEKABİLİYET ESASLARI ÇERÇEVESİNDE

Bakanlık kaynakları, sosyal medyada yer alan "İzmir Limanı'nı ziyaret eden Yunan gemisinin Türk Bayrağı çekmemesi" paylaşımlarına yönelik sorulara ilişkin,"Mütekabiliyet esasları çerçevesinde bizim gemilerimiz de Yunanistan liman ziyareti gerçekleştirdiğinde Yunan bayrağı çekmiyor." ifadelerini kullandı.

Bakanlık kaynakları ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Bazı Gemi ve Denizaltıların Test ve Eğitim Gemisi Sınıfına Ayrılmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Yavuz Sınıfı Fırkateynlerden TCG YAVUZ ve TCG FATİH'in, Doğan Sınıfı Hücumbotlardan TCG TAYFUN ve TCG VOLKAN'ın (PGFG), Engin Sınıfı Mayın Avlama Gemilerinden TCG EDREMİT'in (MHC); ekonomik ömürlerinin sonuna yaklaşmaları ve cihazlarının demode olmasına bağlı olarak harekat etkinliklerinin azalması nedeniyle eğitim/test gemisi olarak kullanılabilmeleri maksadıyla mevcut tip göstergeleri, yardımcı sınıf gemileri tanımlayan bir tip göstergesi olan "AG" olarak belirlenmiştir."

ULUSLARARASI ANADOLU KARTALI TATBİKATININ 2024'TE İCRA EDİLMEMESİ

Bakanlık Kaynakları, Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatı'nın 2024 yılında neden icra edilmeyeceği konusunda ise şunları söyledi:

"NATO Güvenlik Yatırımları Programı kapsamında Mayıs 2023 ile Mayıs 2025 tarihleri arasında 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya'da gerçekleştirilmekte olan Konya Havaalanı Ana pist restorasyonundan dolayı 2024 yılı Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi icra edilmeyecektir. Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi'nin 2025 yılının Haziran ayında 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya'da icra edilmesi planlanmaktadır. Milli Anadolu Kartalı Eğitimi ise uçaklar kendi meydanlarından kalkış-iniş yapacak şekilde 15-26 Nisan 2024 tarihleri arasında icra edilecektir."