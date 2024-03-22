MSB: Kandil'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" açıklamasını yaptı.
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara aralıksız devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."