Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında 9 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Irak'ın kuzeyine 6 Nisan'da gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 9'a yükseldiğini bildirdi.
MSB'nin X hesabından yapılan paylaşımda, 6 Nisan 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatının sonuç tespit çalışmaları kapsamında, 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğinin belirlendiği kaydedildi.
Paylaşımda, böylece 6 Nisan'da bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.