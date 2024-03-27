Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen terörle mücadele çalışmaları kapsamında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."