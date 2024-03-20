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Diyarbakır'dan havalanan jetler Irak'ın kuzeyindeki hedefleri vurdu

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki saldırı sonucunda şehit olan askerlerin intikamı alınarak, Diyarbakır'dan havalanan savaş uçakları Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu. Milli Savunma Bakanlığı, yapılan hava harekatları sonucunda terör örgütü PKK'nın kullandığı 27 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Diyarbakır'dan havalanan jetler Irak'ın kuzeyindeki hedefleri vurdu

DİYARBAKIR - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde 1 askerin şehit olması ve 4 askerin yaralanması üzerine Diyarbakır'dan havalanan savaş uçakları Irak'ın kuzeyindeki hedefleri vurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını, 6 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Bunun üzerine Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden kalkan savaş uçakları, terör hedeflerini imha etmek için havalandı.

Bakanlık, daha sonra Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen 27 hedefin, düzenlenen hava harekatları ile imha edildiğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Diyarbakır Irak PKK Güvenlik 3.Sayfa Politika Haberler

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