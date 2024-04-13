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Milli Savunma Bakanlığı, Teleferik Kazası Sonrası Kurtarma Çalışmalarına Destek İçin Uçak Görevlendirdi

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Milli Savunma Bakanlığı, Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerin ve ihtiyaç duyulan malzemenin Erzurum'dan Antalya'ya ulaştırılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 1 adet C-130 tipi uçak görevlendirdi.

Milli Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerin ve ihtiyaç duyulan malzemenin Erzurum'dan Antalya'ya ulaştırılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 1 adet C-130 tipi uçak görevlendirildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Erzurum Antalya Politika Güncel Haberler

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