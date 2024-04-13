Milli Savunma Bakanlığı, Teleferik Kazası Sonrası Kurtarma Çalışmalarına Destek İçin Uçak Görevlendirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerin ve ihtiyaç duyulan malzemenin Erzurum'dan Antalya'ya ulaştırılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 1 adet C-130 tipi uçak görevlendirdi.
Milli Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerin ve ihtiyaç duyulan malzemenin Erzurum'dan Antalya'ya ulaştırılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 1 adet C-130 tipi uçak görevlendirildiği bildirildi.