Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS ilgili video paylaşımı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile ilgili bilgilendirici bir video paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile ilgili bilgilendirici bir video paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından LGS ilgili bilgilendirici bir video paylaştı. Selçuk paylaştığı videoda, "Salgın sürecinde velilerimizin aklında sorular olması çok normal. Bakan olarak kaygılarınızı azaltacak bir video paylaşmak istiyorum. Bir eğitimci ve baba olarak ise çocuklarımızın sağlığı için Bilim Kurulu ile istişare ederek her türlü önlemi aldığımızı bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA