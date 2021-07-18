Milli atlet Berke Akçam, Avrupa şampiyonu
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Milli atlet Berke Akçam, Avrupa şampiyonu

Milli atlet Berke Akçam, Avrupa şampiyonu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli atlet Berke Akçam, Avrupa U20 Şampiyonası'nda 400 metre engellide adını şampiyonluğa yazdırdı.

Milli atlet Berke Akçam, Avrupa U20 Şampiyonası'nda 400 metre engellide adını şampiyonluğa yazdırdı.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Avrupa U20 Şampiyonası'nda, milli atlet Berke Akçam 400 metre engellide yarıştı. Seçme ve yarı finali rahatlıkla kazanan Akçam, 3 numaralı kulvarda koştuğu yarışta daha üçüncü engelde yan kulvarını yakalarken, 50 saniyelik yarışın sonuna kadar müsabakayı domine etti. Genç atlet, 50.70 ile finişe ulaşarak Türkiye'ye bu şampiyonada ikinci, tarihte ise 16'ncı Avrupa U20 altın madalyasını getirdi.

Avrupa'da kendi yaş grubunda yılın en istikrarlı atleti olan Berke Akçam, üç yıllık kariyerinde pek çok başarıya imza attı. Berke, iki yıl önce 4×400'de takımla birlikte aldığı Avrupa U20 altınına bu kez kendi branşındaki şampiyonluğu ekledi.MEVLÜT ALTINCI OLDUAy-yıldızlıların bir başka genç yeteneği Mevlüt Aras ise Berke'den hemen sonra 800 metre finali için piste çıktı. 17 yaşındaki Aras, kendisinden iki yaş büyük rakiplere karşı zorlu mücadelede sonuna kadar direnirken, yarı finalden sonra bir kez daha 1: 50'nin altında koştu. Finişe 1: 49.78 ile gelen Mevlüt, ilk büyük şampiyonasından Avrupa altıncılığıyla ayrıldı.Disk atma finalinde yarışan Enes Çankaya, bir gün önceki grafiğini tekrar edemeyince sıralamada gerilede kaldı. Türkiye U20 rekortmeni Enes, müsabakayı 52.78 ile 10'uncu olarak tamamladı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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