Kayseri Kadın Futbol Kulübü Oyuncusu Zeynep Bilir Milli Takıma Çağrıldı

Kayseri Kadın Futbol Kulübü oyuncusu Zeynep Bilir, U-17 Milli takımının Moldova ve Estonya maçları için milli takıma çağrıldı.

Kayseri Kadın Futbol Kulübü oyuncusu Zeynep Bilir, U-17Milli takımının oynayacağı Moldova ve Estonya maçları için milli takıma çağrıldı.

Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. tur maçlarında 6 Ekim'de Moldova, 12 Ekim'de ise Estonya ile karşılaşacak olan U17 Kız Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı. Kadroda Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün forvet oyuncusu ZeynepBilir de yer aldı.

Yarın Antalya Havaalanı'nda toplanacak olan milliler, oradan kampa girecekleri Burdur'a geçecek. U17 Kız Milli Takımı, maçlarını Antalya'da oynayacak. - KAYSERİ