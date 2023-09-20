19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı Estonya'yı 3-2 Yendi

Erzurum'da yapılan hazırlık maçında 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Estonya'yı 3-2 mağlup etti. İlk yarıyı geride kapatan milliler, ikinci yarıda attığı gollerle galibiyeti elde etti. İki takım, 23 Eylül Cumartesi günü tekrar karşılaşacak.