19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı Estonya'yı 3-2 Yendi
Erzurum'da yapılan hazırlık maçında 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Estonya'yı 3-2 mağlup etti. İlk yarıyı geride kapatan milliler, ikinci yarıda attığı gollerle galibiyeti elde etti. İki takım, 23 Eylül Cumartesi günü tekrar karşılaşacak.
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Estonya'yı 3-2 yendi.
Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 3 numaralı sahada gerçekleştirilen dostluk maçında Estonya, ilk yarıyı uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 önde bitirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk dakikalarında ay-yıldızlı ekip, İrem Tuana Şentürk'ün attığı golle eşitliği sağladı.
Maçın ilerleyen bölümlerinde Mine Yıldız'ın kaydettiği 2 golle üstünlüğü ele geçiren milliler, rakip takımın bulduğu ikinci golle maçtan 3-2 galip ayrıldı.
İki takım, 23 Eylül Cumartesi günü aynı sahada bir kez daha karşılaşacak.