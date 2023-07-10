FIFA Kokartlı Hakem Arda Kardeşler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Görev Alacak
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FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Polonya'nın Rakow ile Estonya'nın Flora takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk müsabakasını yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.
FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Polonya'nın Rakow ile Estonya'nın Flora takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk müsabakasını yönetecek.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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