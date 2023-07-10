FIFA Kokartlı Hakem Arda Kardeşler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Görev Alacak

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Polonya'nın Rakow ile Estonya'nın Flora takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk müsabakasını yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.