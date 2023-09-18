U19 Kadın Milli Takımı Estonya ile Hazırlık Maçlarına Çıkacak

20 Eylül ve 23 Eylül tarihlerinde Erzurum'da Estonya ile iki hazırlık maçı oynayacak olan U19 Kadın Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı. Milliler, 17 Eylül Pazar günü saat 12.00'de Erzurum Sway Hotel'de toplanacak.

20 Eylül ve 23 Eylül 2023 tarihlerinde Erzurum'da Estonya ile iki hazırlık maçı oynayacak olan U19 Kadın Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı. Milliler 17 Eylül Pazar günü saat 12.00'de Erzurum Sway Hotel'de toplanacak.

Teknik Direktörlüğüni Aytürk Kıyıcı'nın yaptığı U19 Kadın Milli Takımı kadrsuna şu futbolcular davet edildi: Kaleciler: Begümsu Akay (FV 09 Niefern), Defne Sarıoğlu (1.FC Union Berlin Frauen), Aylin Nur Yıldırım (FC Winterthur) Defans: İlayda Cansu Kara (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Hiva Lorin Beyaztepe (FC Viktoria 1889 Berlin), Şura Vural (Boyabat Eğitim Spor ), Yuna Demir (SV Hegnach), Beril Beceren (Dudullu), Nihal Saraç (ALG Spor ), Tuana Demirbaş (Konak Belediye Spor ), Berfin Elif Ceylan (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı) Orta Saha: Sıla Besra Tetik (Wulfz Fatih Karagümrük), Sena Akyürek (Stabaek JF), Sara Emile Temel (Fortuna Sittard), Yaren Sürül (SC 13 Bad Neuenahr), Tuana Yılmaz (Beylerbeyi Spor Kulübü), Aleyna Eslem Topçu (RC Saint Denis), İrem Tuana Şentürk (SV Hegnach), Azra Tıraş (Ankara Büyükşehir Bld. Fomget G.S.K) Forvet: Pınarsu Cılız (Eskişehirspor), Tuana Naz Türçin (Dudullu), Mine Yıldız (Beylerbeyi Spor Kulübü) - ERZURUM