Pakistan'da geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Hollanda geçici hükümetinin Başbakanı Mark Rutte ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile Dubai'de bir araya geldi.

Pakistan Başbakanı Kakar, Dubai'de Rutte ve Kallas ile görüştü

Pakistan'da geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Hollanda geçici hükümetinin Başbakanı Mark Rutte ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile Dubai'de bir araya geldi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde Kakar, Rutte ve Kallas ile görüştü.

Kakar ile Rutte, ikili ilişkileri ele alarak, Afganistan'daki durum dahil olmak üzere küresel ve bölgesel meselelerde karşılıklı çıkarlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Kakar, karşılıklı çıkar konularında Pakistan ve Hollanda'nın ikili ve Avrupa Birliği aracılığıyla birlikte çalışması gerektiğini vurgulayarak, Hollandalı şirketleri tarım, bahçe tarımı, su yönetimi ve yenilenebilir enerji alanlarında yatırım yapmaları için ülkesine davet etti.

Estonya

Kakar ile Estonya Başbakanı Kallas arasındaki görüşmede, ikili ilişkilerin gerçek potansiyelinin ortaya çıkması için düzenli yüksek düzeyli etkileşimin ve diyaloğun önemine vurgu yapıldı.

İki lider, gıda güvencesizliğiyle mücadele ve tarımsal üretimini artırma konusunda dijital teknoloji ve yapay zekanın önemine vurgu yaparken, Kakar, Estonya ile ticaret, yatırım, yüksek eğitim ve bilgi teknolojisi alanlarında işbirliği bağlarını güçlendirmek istediklerini belirtti.

Kakar ile Kallas, iklim değişikliği ve gıda güvenliği gibi ortak zorluklarda birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.