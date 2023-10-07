U17 Kız Futbol Milli Takımı Moldova'yı 6-2 Yendi

SPOR U17 Kız Milli Futbol Takımı, Moldova'yı 6-2 yendi

Mesut MADAN BURDUR,(DHA)- U17 Kız Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 1'inci Tur müsabakasında Moldova'yı 6-2 yendi.

Avrupa Şampiyonası B Ligi 1'inci Tur müsabakasında U17 Kız Futbol Milli Takımı, Moldova ile karşılaştı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Stadyumu'ndaki maçı Norveç'ten Fatemeh Zangeneh, Line Cathrine Nymoen ve Makedonya'dan Angele Domazetovska yönetti. Moldova 13'üncü dakikada Victoria ile 1-0 öne geçti. Milliler, 18'inci dakikada Yaren'in ceza sahası içerisinde düşürülmesi ile penaltı kazandı. Milliler, penaltı atışından İlayda ile yararlanamadı. Ay yıldızlılar 21'inci dakikada Elif Ceren ile beraberliği sağladı. Milliler, 25 ve 38'inci dakikada Elif Ceren, 34'üncü dakikada Berra ile ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı.

48'inci dakikada Victoria'nın golüyle skor 4-2 oldu. Ay yıldızlı kızlar, 82'nci dakikada Ecem Nur ve 87'nci dakikada Yaren'in golüyle maçı 6-2 kazandı.

U17 Kız Futbol Milli Takımı, ikinci maçında Estonya ile aynı statta 12 Ekim'de karşılaşacak. Karşılaşma sonrası Burdur Valisi Türker Öksüz, teknik direktör Begüm Üresin'i tebrik etti.

Teknik direktör Üresin maçtan sonra yaptığı açıklamada, B liginin ilk maçına çıktık. Çoğu oyuncumuzun ilk milli maçıydı. Bunun da stresini yaşadılar ama güzel skorla sahadan ayrıldığımız için mutluyuz. Şimdi Estonya maçına daha iyi motivasyonla çıkacağız. Bu maçı da kazanıp A ligine yükselmek istiyoruz. Bizi yalnız bırakmayan Burdur halkına teşekkür ediyoruz. İkinci maçta da desteklerini bekliyoruz dedi. (DHA)