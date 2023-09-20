U19 Kadın Milli Takımı Estonya ile Özel Maçta Karşılaşacak
U19 Kadın Milli Takımı, Estonya ile özel bir maçta karşı karşıya gelecek. Maç, Palandöken Yüksel İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde saat 16:00'da başlayacak. İki takım, 23 Eylül'de tekrar karşılaşacak. Kadroda birçok genç yetenek yer alıyor.
U19 Kadın Milli Takımı özel maçta bu gün Estonya ile karşılaşacak.
Palandöken Yüksel İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'ndeki mücadele saat 16: 00'da başlayacak. İki takım 23 Eylül'de aynı sahada bir kez daha karşı karşıya gelecek.
U19 Kadın Milli Takımı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Kaleciler: Begümsu Akay (FV 09 Niefern), Defne Sarıoğlu (1.FC Union Berlin Frauen), Aylin Nur Yıldırım (FC Winterthur)
Defans: İlayda Cansu Kara (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Hiva Lorin Beyaztepe (FC Viktoria 1889 Berlin), Şura Vural (Boyabat Eğitim Spor ), Yuna Demir (SV Hegnach), Beril Beceren (Dudullu), Nihal Saraç (ALG Spor ), Tuana Demirbaş (Konak Belediye Spor ), Berfin Elif Ceylan (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı)
Orta Saha: Sıla Besra Tetik (Wulfz Fatih Karagümrük), Sena Akyürek (Stabaek JF), Sara Emile Temel (Fortuna Sittard), Yaren Sürül (SC 13 Bad Neuenahr), Tuana Yılmaz (Beylerbeyi Spor Kulübü), Aleyna Eslem Topçu (RC Saint Denis), İrem Tuana Şentürk (SV Hegnach), Azra Tıraş (Ankara Büyükşehir Bld. Fomget G.S.K)
Forvet: Pınarsu Cılız (Eskişehirspor), Tuana Naz Türçin (Dudullu), Mine Yıldız (Beylerbeyi Spor Kulübü)
Teknik Direktör: Aytürk Kıyıcı - ERZURUM