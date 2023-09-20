U19 Kadın Milli Takımı Estonya ile Özel Maçta Karşılaşacak

U19 Kadın Milli Takımı, Estonya ile özel bir maçta karşı karşıya gelecek. Maç, Palandöken Yüksel İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde saat 16:00'da başlayacak. İki takım, 23 Eylül'de tekrar karşılaşacak. Kadroda birçok genç yetenek yer alıyor.