Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Estonya Savunma Bakanı Hanna Pevkur ile bir araya geldi. Bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Pevkur, Güler'i yeni görevinden dolayı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

- Milli Savunma Bakanı Güler, Estonyalı mevkidaşı Pevkur ile görüştü

BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Estonya Savunma Bakanı Hanna Pevkur ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda temaslarda bulunmaya devam ediyor. Bakan Güler, Estonya Savunma Bakanı Hanna Pevkur ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Pevkur, Güler'i yeni görevinden dolayı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.