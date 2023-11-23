EURO 2024 Play-off Eşleşmeleri Belli Oldu
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak son 3 takımı belirleyecek play-off etabının eşleşmeleri belli oldu. Yarı finalde Polonya-Estonya, Galler-Finlandiya, İsrail-İzlanda, Bosna Hersek-Ukrayna, Gürcistan-Lüksemburg ve Yunanistan-Kazakistan takımları karşı karşıya gelecek. Yarı finali geçen takımlar finalde mücadele edecek ve şampiyonaya katılma hakkı elde edecek.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) yer alacak son 3 takımın belirleneceği play-off etabının eşleşmeleri açıklandı.
EURO 2024'te bulunacak son 3 takımın belirleneceği play-off etabının eşleşmeleri belirlendi. İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
A Yolu: Polonya-Estonya / Galler-Finlandiya
B Yolu: İsrail-İzlanda / Bosna Hersek-Ukrayna
C Yolu: Gürcistan- Lüksemburg / Yunanistan-Kazakistan
Tek maç sistemiyle 21 Mart 2024'te yapılacak yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, 26 Mart'taki finalde karşı karşıya gelecek. A, B ve C yollarında oynanacak finalleri kazanacak ekipler şampiyonaya katılma hakkı elde edecek. - İSTANBUL