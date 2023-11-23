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EURO 2024 Play-off Eşleşmeleri Belli Oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak son 3 takımı belirleyecek play-off etabının eşleşmeleri belli oldu. Yarı finalde Polonya-Estonya, Galler-Finlandiya, İsrail-İzlanda, Bosna Hersek-Ukrayna, Gürcistan-Lüksemburg ve Yunanistan-Kazakistan takımları karşı karşıya gelecek. Yarı finali geçen takımlar finalde mücadele edecek ve şampiyonaya katılma hakkı elde edecek.